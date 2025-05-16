Сроки предоставления отчета Кабинета министров в Милли Меджлис меняются

БАКУ /Trend/ - Сроки предоставления отчета Кабинета министров в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана меняются.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О дополнительных гарантиях права решения вопроса доверия Милли Меджлиса Кабинету министров Азербайджанской Республики", который обсуждался сегодня на пленарном заседании парламента.

По действующему законодательству, Кабинет министров Азербайджанской Республики ежегодно представляет отчет о деятельности на пятом заседании весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Согласно предложенным изменениям, Кабинет министров будет представлять отчет о деятельности ежегодно до 31 марта на весенней сессии парламента.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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