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В Азербайджане звание курсанта будет приравнено к воинскому званию рядового

Общество Материалы 16 мая 2025 15:58 (UTC +04:00)
В Азербайджане звание курсанта будет приравнено к воинскому званию рядового

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане воинское звание курсанта будет приравнено к званию рядового (матроса).

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте "О внесении изменений в закон "Об утверждении Положения о прохождении военной службы", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно законопроекту, воинское звание курсант будет присвоено лицам, обучающимся в специальных учебных заведениях, готовящих военнослужащих (за исключением обучающихся по программам уровня магистратуры и адъюнктуры), со дня поступления в эти учебные заведения.

До поступления в специальные учебные заведения, готовящие военнослужащих, военные и военнообязанные, уже получившие воинские звания выше звания курсанта, сохранят свои звания, однако будут выполнять обязанности курсантов и пользоваться соответствующими правами.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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