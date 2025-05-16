Назван объем производства автобензина в Азербайджане

В январе-апреле этого года в Азербайджане объем производства автобензина был на 17% меньше, чем за тот же период 2024 года. По состоянию на 1 мая запасы готовой продукции составили 44 тыс. тонн.

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