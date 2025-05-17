Увеличился объем перевозимых грузов по транспортному коридору Восток-Запад

БАКУ /Trend/ - В первом квартале этого года объем грузов, перевезенных в Азербайджане по транспортному коридору Восток-Запад, составил 3,995 миллиона тонн.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 232 тысячи тонн, или на 6,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, в январе-марте прошлого года объем перевозимых грузов по транспортному коридору Восток-Запад составил 3,763 миллиона тонн.

Отметим, что за указанный период по транспортным коридорам на территории Азербайджана железнодорожным транспортом перевезено 3,672 тонны, морским транспортом - 1,764 тонны, автомобильным транспортом - 2,553 тонны.

Транзитные перевозки железнодорожным транспортом составили 46,3 процента, автомобильным транспортом - 45,2 процента, морским транспортом - 95,2 процента.