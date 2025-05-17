Турция будет внимательно следить за исполнением решения РПК о разоружении - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Правительство Турции будет внимательно следить за исполнением решения запрещенной и признанной террористической организацией Рабочей партии Курдистана (РПК) о самороспуске и разоружении.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом журналистам сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Террористическая организация должна полностью сложить оружие, решение о самороспуске должно быть исполнено в полном объеме. Мы будем внимательно следить за исполнением этих решений", - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что хочет, чтобы в условиях мира и благополучия жила не только его страна, но и весь регион.

Напомним, что недавно руководство РПК заявило, что организация ликвидирована, прекратила вооруженную борьбу против Турции и отныне будет вести борьбу только политическими путями.

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