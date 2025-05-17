Назван объем грузоперевозок по азербайджанскому сегменту транспортного коридора Юг-Запад
Объем грузоперевозок по азербайджанскому участку транспортного коридора Юг-Запад в январе-марте значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Транзитные перевозки железнодорожным транспортом составили 46,3 процента, автомобильным транспортом - 45,2 процента, морским транспортом - 95,2 процента.
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