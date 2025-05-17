Голос, который звучит сквозь время: в Баку отпраздновали 100-летие Гюльаги Мамедова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся памятный вечер, посвящённый 100-летию выдающегося певца, народного артиста Азербайджана Гюльаги Мамедова (28.06.1925 – 7.06.1994), сообщает Trend Life. Его голос знал каждый, его песни стали частью культурного кода целой эпохи.

Открыл вечер директор Музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории, заслуженный деятель искусств, профессор Назим Кязымов. В своём выступлении он тепло рассказал о жизни и творческом пути юбиляра, поделился воспоминаниями, передав атмосферу времени, в котором жил и творил Гюльага Мамедов.

Уроженец Лянкярана Гюльага Мамедов окончил Азербайджанскую государственную консерваторию, где обучался у великих мастеров - Бюльбюля, Гусейнгулу Сарабского, у которого учился основам мугама.

С 1938 года начал музыкальную карьеру, после знакомства с великим композитором Узеиром Гаджибейли, перед которым исполнил арию Кёроглу. С 1940 года один из участников ансамбля под руководством Сеида Рустамова, с 1945 года выступал на сцене Государственного театра музыкальной комедии, где играл в таких постановках, как "Аршин мал алан", "Бешманатлыг гялин" и других. С 1952 по 1994 годы - солист ансамбля народных инструментов имени Сеида Рустамова оркестра Гостелерадио Азербайджана.

В репертуар Гюльаги Мамедова входило более 600 народных песен и песен композиторов - Тофига Гулиева, Гаджи Ханмамедова, Джахангира Джахангирова и других. Гастролировал во многих странах: Иране, Турции и прочих.

На вечере поэт и публицист Гулу Мехрали посвятил артисту проникновенное стихотворение, прочитанное со сцены - как дань уважения к человеку, чьё искусство тронуло сердца тысяч людей.

Музыкальная часть вечера стала настоящим путешествием по золотому репертуару Гюльаги Мамедова. Солисты Государственного театра песни исполнили его самые любимые и узнаваемые композиции: "Həkim qız", "Ana Kürüm", "Bakı Gecələri", "Sənindir", "Nargilə" и другие.

Каждая песня - словно открытка из прошлого, наполненная теплом, нежностью и искренностью. Вокалистов сопровождал инструментальный ансамбль театра под руководством Мирхалида Салаева, тонко передавший эмоциональную палитру произведений.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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