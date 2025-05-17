БАКУ /Trend/ - Состоявшийся вчера в столице Албании Тиране 6-й Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) стал очередным важным этапом возрастающей роли Азербайджана в системе международных отношений. Участие Президента Ильхама Алиева в престижном форуме стало не только дипломатическим жестом, но и демонстрацией того, что позиция официального Баку как надежного, прагматичного и активного партнера в политической архитектуре Европы еще более укрепилась.

Саммит подтвердил, что, несмотря на напряжённые периоды в отношениях с институтами Европейского Союза, внешняя политика Азербайджана смогла заново выстроить модель стратегического сотрудничества и предложить партнёрство, основанное на взаимных интересах, энергетической взаимозависимости и геополитической реальности.

В недавнем прошлом напряжённость в отношениях между Азербайджаном и Европейским Союзом, безусловно, вызывала серьёзную обеспокоенность. Это напряжение возникло по ряду причин, в частности, из-за чрезмерно предвзятых и далёких от объективности заявлений некоторых высокопоставленных представителей европейских структур. В риторике и действиях ЕС явно прослеживались попытки навязать Азербайджану внешнеполитическую повестку, не принимая во внимание национальные интересы страны и региональные реалии.

Одним из факторов, ещё более усугубивших кризис в коммуникации, является то, что европейская сторона часто опирается на односторонние и поверхностные подходы, не учитывая сложный послевоенный контекст на Южном Кавказе и внутренние механизмы принятия решений в Азербайджане. Это вызывало не только обеспокоенность в Баку, но и формировало мнение о том, что подход ЕС является несбалансированным и продиктован политическими интересами.

Ключевым фактором изменения этой динамики стала принципиальная позиция Президента Ильхама Алиева. Азербайджан отказался от участия в форматах, где сотрудничество подменялось давлением, а диалог - диктатом. В центре внешнеполитической стратегии страны были поставлены суверенитет и национальные интересы.

С течением времени в Брюсселе начали воспринимать Азербайджан не как объект давления, а как равноправного участника диалога, обладающего четкой позицией, региональным видением и значительными энергетическими и логистическими ресурсами. Переход от асимметричных отношений к признанию субъектности стал основой для восстановления и обновления взаимодействия между сторонами.

Учитывая растущую роль Азербайджана в сферах энергетической безопасности, транспортных коридоров и региональной стабильности, Европейский Союз начал отдавать предпочтение более прагматичной модели сотрудничества, основанной на взаимном уважении.

Возвращение Азербайджана к конструктивному сотрудничеству с Европейским Союзом стало не результатом уступок, а следствием твердой и последовательной политики, основанной на приоритете национальных интересов. Именно такой подход создал новую платформу, где баланс и взаимное уважение превратились в определяющие элементы партнерства.

Сегодня Азербайджан выступает не только как страна, обеспечивающая энергетическую стабильность Европы (посредством Южного газового коридора и доставки каспийских ресурсов), но и как важный участник в сферах транзита, цифровой связанности и решения глобальных кризисов. Это проявляется как в участии страны в логистических платформах постпандемийного периода, так и в её активной роли в международных и региональных инициативах.

Признание этой роли Азербайджана на международном уровне находит отражение и в конкретных дипломатических шагах. Визит в Баку высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, телефонный разговор Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой, а также встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на саммите в Тиране - все это свидетельствует о растущем политическом весе и стратегическом значении Азербайджана.

С полной уверенностью можно сказать, что политические отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом восстановлены. Несмотря на попытки отдельных государств и лоббистских групп представить Армению как единственного надёжного партнёра ЕС в регионе, Баку благодаря своей системной и принципиальной политике сумел пресечь эти усилия. Попытки Еревана манипулировать, опираясь на риторику о «демократии» и «культурной исключительности», столкнулись с реальностью: если ЕС хочет проводить эффективную политику на Южном Кавказе, он вынужден признать, что именно Азербайджан контролирует транспортные и энергетические коридоры и обладает реальными рычагами влияния.

Полностью разрушить планы Еревана по вытеснению Азербайджана с европейской платформы удалось благодаря политике Президента Ильхама Алиева, основанной не на уступках, а на защите суверенитета и территориальной целостности, а также его способности выстраивать многовекторную дипломатию.

Участие Президента Ильхама Алиева в шестом Саммите Европейского политического сообщества и проведенные в его рамках многочисленные двусторонние встречи продемонстрировали рост дипломатического авторитета Азербайджана. Эти встречи носят не только символический характер, но и обладают конкретным политическим и дипломатическим содержанием: они подтверждают признание Азербайджана как надежного партнера на фоне глобальных перемен. Структура и содержание этих контактов свидетельствуют о том, что Азербайджан уже воспринимается в Европе как государство, способное предлагать устойчивые и конструктивные решения в таких сферах, как энергетика, логистика, цифровая инфраструктура и международная безопасность.

Интенсивные двусторонние встречи Президента Ильхама Алиева в рамках Саммита ЕПС представляют собой редкое явление с точки зрения дипломатической практики. Такие высокоуровневые контакты возможны лишь тогда, когда стороны признают друг друга стратегическими партнёрами. Согласно открытым источникам, в ходе Саммита глава государства провёл встречи с руководителями стран Восточной и Западной Европы, Центральной Европы, Балтийского региона и Средиземноморья.

Обсуждаемые темы выходили далеко за рамки официальных заявлений и охватывали конкретные сферы сотрудничества: энергоснабжение, расширение транспортных маршрутов, устойчивость цепочек поставок, цифровую трансформацию и переход к "зеленой" экономике. Это подтверждает признание Азербайджана не только как страны с ресурсами, но и как государства, обладающего институциональным потенциалом, способным адаптироваться к меняющейся среде.

Современная Европа сталкивается с рядом серьезных вызовов - проблем энергетической безопасности, сбоев в логистических цепочках, политической нестабильности, наблюдающейся в соседних регионах. На этом фоне Азербайджан выделяется как одна из немногих стран, сохраняющая внутреннюю стабильность и способная реальными ресурсными и инфраструктурными возможностями внести свой вклад в обеспечение внешней стабильности.

В энергетической сфере Азербайджан постепенно увеличивает экспорт природного газа в Европу через Южный газовый коридор. В результате расширения трубопроводов TANAP и TAP объём экспорта газа в Европу в 2024 году составил примерно 12 миллиардов кубометров. Согласно меморандуму, подписанному с Европейской комиссией, планируется довести этот показатель до 20 миллиардов кубометров к 2027 году.

С точки зрения логистики значение Азербайджана значительно возросло. После нарушений традиционных маршрутов через Россию и Украину, Средний коридор через Каспийское море стал основным альтернативным путём. Этот коридор является приоритетным направлением как для Европейского Союза, так и для Китая. Азербайджан при этом выступает в роли основного оператора данного маршрута.

В политическом плане Азербайджан также придерживается стабильного внешнеполитического курса. На фоне политической нестабильности, наблюдаемой в ряде соседних стран, Баку воспринимается на международной арене как надежный и прогнозируемый партнер. Это также делает Азербайджан более привлекательным для западных государств.

Двусторонние встречи в рамках Саммита в Тиране не ограничились вопросами энергетики и транспорта. Обсуждался широкий спектр тем, и они совпадают со стратегической повесткой дня Европейского союза.

В сфере цифровой трансформации Азербайджан представляет проекты в области кибербезопасности, цифровых услуг и облачных технологий. В стране создаются современные дата-центры, которые предлагаются в качестве надёжной альтернативы для обмена данными между Европой и Азией.

Переход к "зеленой" энергии также стал одной из ключевых тем. В рамках политики по снижению выбросов углерода Европа отдаёт приоритет чистым источникам энергии. Азербайджан, в свою очередь, обладает потенциалом в области солнечной и ветровой энергетики, а также возможностями по производству и экспорту "зеленого" водорода в будущем. В 2024 году были подписаны документы о сотрудничестве в этой сфере с рядом европейских стран, включая Венгрию и Румынию.

Встречи, проведённые в рамках саммита в Тиране, еще раз доказали, что Азербайджан для Европы - не периферийный, а стратегический партнер. Эти встречи стали настоящей политической платформой, где использовались дипломатические инструменты и выдвигались конкретные инициативы. В этом процессе Азербайджан выступил не просто участником существующих отношений, а активным актором, формирующим их новую модель.

В условиях глобальной фрагментации и усиливающейся геополитической конкуренции между ведущими державами — США, ЕС, Китаем и Россией — лишь немногие страны способны проводить независимую и сбалансированную внешнюю политику. В этом контексте Азербайджан демонстрирует успешный пример внеблокового прагматизма. Приоритетами страны остаются национальные интересы, многовекторная дипломатия и стратегическое равновесие. Такой подход позволяет Азербайджану одновременно углублять сотрудничество как с Востоком, так и с Западом, сохраняя при этом независимый статус и не связывая себя полностью с каким-либо центром силы.

Отношения Азербайджана с Китаем также являются неотъемлемой частью этой стратегии. Страна активно участвует в инициативе "Один пояс, один путь" и играет ключевую роль в Среднем коридоре. Этот маршрут соединяет Китай с Европой, обходя Россию и Иран, что придает ему особое геополитическое значение.

В 2023-2025 годах был расширен Международный морской торговый порт Алят, где уже работают китайские компании. С Китаем подписано соглашение о взаимном признании в области электронной сертификации грузов, что упрощает и ускоряет процесс транзита.

Сотрудничество не ограничивается лишь транспортной сферой. Научно-технический обмен, цифровые технологии, проекты "умных" городов и энергетические технологии также входят в число основных направлений партнёрства. В то же время Азербайджан, избегая политического давления, продолжает сотрудничество исключительно в экономической плоскости и сохраняет свою независимость.

Азербайджан строит отношения со странами Центральной Азии - Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Кыргызстаном - на основе общей тюркской принадлежности и культурно-исторических связей. В рамках Организации тюркских государств формируется новая платформа регионального сотрудничества, и в этом процессе Баку выступает как один из идеологических и логистических центров.

Азербайджан участвует в координации транспортных потоков между Каспийским и Чёрным морями. Подписаны двусторонние энергетические соглашения, предусматривающие экспорт нефти Казахстана и Туркменистана через трубопроводную инфраструктуру Азербайджана. Параллельно проводится обмен опытом в сферах цифрового управления, устойчивого развития и экологической безопасности.

На Ближнем Востоке Азербайджан активно развивает сотрудничество как с арабскими странами — в частности, с Объединёнными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией и Катаром, — так и с Израилем, с которым установлено стратегическое партнёрство в сферах безопасности, обороны и высоких технологий. Кроме того, Азербайджан участвует в инициативе "Зелёный Средний Коридор", направленной на устойчивую трансформацию логистических систем и поддерживаемой рядом мусульманских государств.

Несмотря на политические разногласия с Европейским союзом, Азербайджан сохраняет конструктивные отношения, основанные на взаимопонимании и взаимной выгоде. Особенно на фоне отказа ЕС от российских энергетических ресурсов, Баку и Брюссель демонстрируют общий подход к вопросам энергетической стабильности. Азербайджан уже стал одним из ключевых поставщиков природного газа для стран Юго-Восточной Европы, включая Грецию, Болгарию, Италию и Румынию.

Меморандум о стратегическом энергетическом партнёрстве, подписанный в 2022 году, предусматривает удвоение поставок газа из Азербайджана в Европу к 2027 году. Одновременно Азербайджан совместно с Грузией, Венгрией и Румынией продвигает проект «Зелёный Зангезурский энергетический коридор». Баку также активно участвует в европейских инициативах в сферах цифровой трансформации, кибербезопасности и устойчивой инфраструктуры.

Азербайджан не является членом какого-либо военно-политического блока, и эта принципиальная позиция служит цели сохранения стратегической гибкости. Такой подход позволяет стране вести параллельный диалог как с НАТО, так и с Организацией Договора о коллективной безопасности, участвовать в региональных инициативах без ухудшения отношений с конкурирующими державами, а также выступать в качестве нейтрального модератора на платформах, посвященных конфликтам и сотрудничеству.

В результате Азербайджан служит надежным мостом между Западом и Востоком, Европой и Азией, арабским миром с Турцией, Китаем и постсоветским пространством.

В теории международных отношений Азербайджан все больше формирует образ страны, соответствующий концепции "Средней силы". Это государственная модель, которая, хотя и ограничена в ресурсах, имеет право голоса в более широком региональном порядке благодаря своему географическому положению, дипломатической активности и специализированным возможностям.

Азербайджан уже сегодня:

- выступает инициатором региональной стабильности, продвигая повестку дня мира и постконфликтного восстановления на Южном Кавказе;

- в роли поставщика энергии занимает важное место в энергетической системе Европы и Евразии;

- как логистический центр активно участвует в развитии Среднего коридора, модернизирует морскую и железнодорожную инфраструктуру и внедряет цифровые технологии в логистике;

- в качестве модератора становится всё более предпочтительной площадкой для международного диалога, что подтверждается проведением мероприятий высокого уровня в городах Баку и Шуша, а также активным участием Азербайджана в климатических и транспортных саммитах.

... Участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в шестом саммите Европейского политического сообщества подтвердило трансформацию международного имиджа страны. Баку не выступает в отношениях с Европейским союзом с позиции зависимости — напротив, он является субъектом равноправного диалога. Возвращение ЕС к более сбалансированной линии в отношении Южного Кавказа во многом стало результатом последовательной и целенаправленной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. Эта политика чётко демонстрирует реальные возможности и геополитическую ценность Азербайджана.

В условиях, когда глобальные правила всё чаще опираются на региональные центры силы и средние державы, Азербайджан формирует образ ответственного актора, который способен как защищать свои национальные интересы, так и вносить вклад в обеспечение международной стабильности.

Саммит Европейского политического сообщества продемонстрировал, что этот статус не только декларируется, но и фактически признан международным сообществом.

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