Еженедельный обзор цен на нефть в Азербайджане
На этой неделе зафиксирован рост средней цены на сырую нефть марок Dated Brent, Azeri LT CIF, Azeri Light FOB Ceyhan и Urals. Средняя цена на нефть марки Azeri Light CIF увеличилась на 4,5 процента по сравнению с предыдущей неделей
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