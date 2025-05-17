История любви азербайджанца и узбечки с забавными недоразумениями (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Гянджинского государственного драматического театра с аншлагом прошёл спектакль "Мир принадлежит влюблённым" (Sevənlərindir dünya) - яркая двухактная музыкальная комедия, представленная коллективом Азербайджанского государственного академического музыкального театра в рамках гастролей, организованных по приглашению Почётного консульства Узбекистана, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Спектакль, основанный на реальной любовной истории, поставлен по одноимённому произведению писателя-драматурга Эмира Пехлевана.

Перед началом спектакля представители Гянджинской городской исполнительной власти, Почётного консульства и общественности выступили с приветственными словами, подчеркнув, насколько важны такие культурные проекты для укрепления братских связей между народами Азербайджана и Узбекистана.

На сцене, как и в жизни, общие ценности, смех и любовь становятся тем, что объединяет.

Комедия легко и с юмором рассказывает о любви, национальных особенностях, забавных недоразумениях и, конечно, о том, что настоящая дружба и искренние чувства - универсальный язык, понятный каждому. Это история влюбленных - азербайджанца Шарифа и узбекской девушки Муяссар. Муяссар приезжает в Баку для участия в конференции и знакомится с Шарифом. Молодые люди влюбляются друг в друга, но не все так гладко в их отношениях, так как процесс подготовки к свадьбе вызывает некоторые сложности. Однако настоящая любовь может победить все трудности.

Режиссёром-постановщиком выступил Эльмеддин Дадашов, балетмейстером - Камила Алиева, сценографом - Сянан Фатуллазаде. В спектакле сыграли - заслуженный артист Играр Саламов, актёры Эмин Зейналлы, Назрин Исмаилзаде, Расмия Нурмамедова, Руслан Мурсалов, Офелия Мамедова, Алиммамед Новрузов, Нармин Алиева, Мурад Алиев, Мехрибан Раджабова, Турал Масимов, а также артисты хора и балета театра.

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