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Иран выступает за скорейшее подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией - Арагчи

Политика Материалы 17 мая 2025 16:55 (UTC +04:00)
Иран выступает за скорейшее подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией - Арагчи
Фото: МИД Ирана

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Иран выступает за скорейшее подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи 17 мая в Тегеране на встрече с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

По его словам, у Ирана хорошие отношения с Азербайджаном и Арменией.

"Иран считает, что мирное соглашение между двумя странами поспособствует установлению региональной стабильности и процессу всестороннего развития", - сказал Арагчи.

Отметим, что иранская сторона выступает за обеспечение стабильности на Южном Кавказе без внешнего вмешательства, исключительно силами стран региона. Иран не раз заявлял о готовности оказать любую помощь для продвижения переговоров между двумя странами.

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