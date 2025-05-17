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Трамп проведет переговоры с Путиным и Зеленским

В мире Материалы 17 мая 2025 20:58 (UTC +04:00)
Трамп проведет переговоры с Путиным и Зеленским
Фото: Дональд Трамп / Instagram

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести телефонные разговоры с президентами России и Украины, выразив уверенность, что такие контакты могут способствовать завершению вооружённого конфликта.

Как передает Trend, об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

"В понедельник в 10:00 утра поговорю по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Темой разговора будет прекращение кровопролития, которое убивает в среднем более 5000 российских и украинских солдат в неделю, а также вопросы торговли.

Затем я пообщаюсь с президентом Украины Зеленским и потом с различными членами НАТО. Надеюсь, это будет продуктивный день, наступит перемирие, и эта очень жестокая война, которая никогда не должна была случиться, закончится.

Да благословит нас всех Бог!", - написал Трамп.

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