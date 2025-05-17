Узбекистан и США обсудили перспективы реализации совместных проектов

БАКУ/ Trend/ - В Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией штата Юта (США), в ходе которой был рассмотрен широкий спектр вопросов укрепления инвестиционного, торгово-экономического и финансового сотрудничества, передает Trend.

Стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов в ряде приоритетных направлений, включая добычу и переработку критически важных минералов, развитие информационных технологий, образовательных программ, металлургической отрасли, сельского хозяйства, а также транспортно-логистической инфраструктуры.

Особый акцент был сделан на поиске точек соприкосновения между промышленным потенциалом Узбекистана и технологическими возможностями штата Юта, а также на укреплении межрегиональных связей и содействии установлению прямых контактов между деловыми кругами двух сторон.

По итогам встречи выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении и углублении двустороннего сотрудничества по всем обсужденным направлениям, с акцентом на устойчивое развитие и технологическое партнёрство.