Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана
На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару США оставался стабильным. Курс к евро несколько снизился, к российскому рублю — повысился, а по отношению к турецкой лире — практически не изменился.
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