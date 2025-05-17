Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару США оставался стабильным. Курс к евро несколько снизился, к российскому рублю — повысился, а по отношению к турецкой лире — практически не изменился.

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