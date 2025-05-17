В Азербайджане сократилось производство сжиженных газов
В Азербайджане в январе-апреле 2025 года производство сжиженных газов сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на первое мая запасы готовой продукции составили 1,6 тысячи тонн.
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