Сократился объем грузоперевозок по азербайджанскому участку транспортного коридора "Север-Запад"
Объем грузоперевозок по азербайджанскому участку транспортного коридора "Северо-Запад" в первом квартале этого года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За тот же период значительная часть грузов была перевезена железнодорожным, морским и автомобильным транспортом, причем большая часть этих перевозок составляют транзитные грузы.
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