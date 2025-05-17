Сократился объем грузоперевозок по азербайджанскому участку транспортного коридора "Север-Запад"

Объем грузоперевозок по азербайджанскому участку транспортного коридора "Северо-Запад" в первом квартале этого года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За тот же период значительная часть грузов была перевезена железнодорожным, морским и автомобильным транспортом, причем большая часть этих перевозок составляют транзитные грузы.

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