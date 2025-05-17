AAФ представила классические автомобили в «Эволюции скорости» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организации Азербайджанской автомобильной федерации (AAФ) и поддержке Nazar Holding и Исполнительной власти города Баку для автолюбителей был организован интересный проект.

Как сообщает Trend, 17 мая в рамках проекта «Эволюция скорости» на столичной улице Азиза Алиева до ворот Гоша Гала состоялась выставка классических автомобилей.

Посетители смогли не только увидеть автомобили, произведенные до 1985 года, но и погрузиться в атмосферу прошлых лет. На выставке была представлена возможность поближе познакомиться с классическими автомобилями разных лет и стран, ощутить дух ностальгии.

Выставка, которая проходит с утра и до 19:00, собрала множество посетителей и любителей ретроавтомобилей.

Помимо коллекции классических автомобилей Азербайджанской автомобильной федерации, на мероприятии свои машины также представили владельцы, прошедшие регистрацию.

Так, AAФ открыла сезон мероприятий, посвященных классическим автомобилям. В конце августа Федерация проведет в столице пробег классических автомобилей.

Отметим, что 18 мая проект «Эволюция скорости» продолжится демонстрацией скоростных автомашин и суперкаров. Так, в течение двух дней можно будет проследить эволюцию скорости - от классических авто до скоростных моделей.

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