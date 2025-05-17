Назван объем производства нефтяного битума в Азербайджане

В январе–апреле этого года общая стоимость производства нефтепродуктов в Азербайджане составила 1 миллиард 607 миллионов манатов, что на 9,9 процента меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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