Назван объем производства нефтяного битума в Азербайджане
В январе–апреле этого года общая стоимость производства нефтепродуктов в Азербайджане составила 1 миллиард 607 миллионов манатов, что на 9,9 процента меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
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