Генсек ТЮРКСОЙ посетил памятник «Тюркское шехидство» в Шамахы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев посетил памятник «Тюркское шехидство», расположенный в одном из исторически и культурно значимых регионов Азербайджана — Шамахы, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ТЮРКСОЙ.

Мемориал был возведён в память об османских солдатах, павших в 1918 году в боях в составе Кавказской исламской армии за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Этот мемориал занимает особое место в общей исторической памяти тюркского мира.

Во время визита были вознесены молитвы в память о павших и возложены цветы к мемориалу. Султан Раев отметил: «Этот мемориал в Шамахы - символ общей истории и братства наших народов. Герои, покоящиеся здесь, отдали свои жизни за свободу. Сохранение их светлой памяти - наша священная обязанность».