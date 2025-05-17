Еженедельный обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана

На этой неделе в Азербайджане средневзвешенная цена золота и платины немного выросла по сравнению с прошлой неделей, тогда как у серебра и палладия — снизилась. Данные за 9 мая отсутствуют из-за праздничного дня.

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