Еженедельный обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана
На этой неделе в Азербайджане средневзвешенная цена золота и платины немного выросла по сравнению с прошлой неделей, тогда как у серебра и палладия — снизилась. Данные за 9 мая отсутствуют из-за праздничного дня.
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