Обнародованы данные по грузоперевозкам по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия
Фото: ЗАО "Азербайджанские железные дороги"
В первом квартале текущего года по транспортным коридорам на территории Азербайджана железнодорожным транспортом перевезено 3,672 тонны, морским транспортом - 1,764 тонны грузов.
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