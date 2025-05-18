Запасы иранского газового месторождения "Сарадже" могут возрасти
В Иране планируют увеличить запасы газа на месторождении «Сарадже», которое используется как подземное хранилище. Объём хранения вырастет до полутора миллиардов кубометров в год.
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