Назван объем метанола, произведенного в Азербайджане

В январе-апреле текущего года в Азербайджане зафиксировано снижение производства метанола по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время наблюдается рост в производстве фармацевтической и химической продукции, а также изделий из резины и пластмассы.

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