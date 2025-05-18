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Стал известен победитель международного песенного конкурса «Евровидение-2025»

В мире Материалы 18 мая 2025 03:03 (UTC +04:00)
Стал известен победитель международного песенного конкурса «Евровидение-2025»
Фото: Википедия

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В швейцарском городе Базель состоялся финал международного песенного конкурса «Евровидение-2025».

Как сообщает Trend, победителем конкурса стал представитель Австрии JJ с песней "Wasted Love".

Отметим, что в решающем этапе приняли участие 26 исполнителей: 20 артистов, прошедших отбор по итогам полуфиналов, а также представители так называемой «Большой пятёрки» - Великобритании, Италии, Испании, Германии и Франции - и принимающей страны, Швейцарии.

Имя победителя определилось по итогам комбинированного голосования зрителей и профессионального жюри.

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