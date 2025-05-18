Региональная служба водной мелиорации Азербайджана закупит автокраны
Желающие принять участие в тендере должны представить свои предложения не позднее 17:00 (GMT+4) 29 мая 2025 года. Плата за участие в процедуре составляет 450 манатов.
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