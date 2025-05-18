Сербия увеличила объем импорта продукции из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Торговый оборот между Азербайджаном и Сербией в январе-марте 2025 года составил 50,2 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 42,4 миллиона долларов США или в 6,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За отчетный период объем торгового оборота с Сербией составил 0,42 процента от общего объема торгового оборота Азербайджана.

В январе-марте текущего года был зафиксирован объем экспорта продукции из Азербайджана в Сербию на сумму 46,5 миллиона долларов США, что на 41,9 миллиона долларов США или в 10 раз больше, чем за тот же период 2024 года.

В то же время в январе-марте 2025 года из Сербии в Азербайджан были выполнены импортные операции на сумму 84,8 миллиона долларов США, что на 500 тысяч долларов США или на 15,6 процента больше, чем годом ранее.

Отметим, что в январе-марте 2025 года объем внешнеторгового оборота Азербайджана вырос на 24,3 процента и составил 12 миллиардов долларов США.

Согласно информации, за последний год объем экспорта по стране увеличился на 6,7 процента или на 401,75 миллиона долларов США, составив 6,4 миллиарда долларов США, а объем импорта вырос на 52,6 процента или на 1,9 миллиарда долларов США и достиг 5,7 миллиарда долларов США.

Положительное сальдо внешнеторгового оборота за отчетный период составило 722,9 миллиона долларов США, что на 1,5 миллиарда долларов США, или в 3,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.