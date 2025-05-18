В Румынии стартовал второй тур президентских выборов

БАКУ/ Trend/ - В Румынии в воскресенье начался второй тур президентских выборов.

Как сообщает Trend, по всей стране открыто около 19 тысяч избирательных участков.

Избирательные станции начали работу в 07:00 по местному времени и официально будут открыты до 21:00. При этом гражданам, находящимся в очереди к этому времени, будет разрешено проголосовать до 23:59.

Для обеспечения порядка и безопасности в день голосования привлечены более 43 тысяч сотрудников полиции и жандармерии.

Право голоса на выборах имеют почти 18 миллионов румынских избирателей. Голосование за рубежом началось ещё в пятницу и продолжается уже третий день.

Основная борьба за пост главы государства развернулась между лидером оппозиционного националистического движения «Альянс за единство румын» Джордже Симионом и проевропейским независимым кандидатом, мэром Бухареста Никушором Даном.

Отметим, что текущие выборы проходят в форме повторного голосования. В первом туре, состоявшемся 24 ноября 2024 года, большинство голосов получил националист Кэлин Джорджеску. Однако результаты были аннулированы решением Конституционного суда, и была назначена новая дата голосования.