В Польше открылись избирательные участки для президентских выборов

БАКУ/ Trend/ - В Польше сегодня стартовали очередные президентские выборы.

Как передаёт Trend со ссылкой на местные СМИ, избирательные участки по всей стране уже открыты, и граждане выбирают нового главу государства из 13 претендентов.

Согласно результатам социологических опросов, маловероятно, что победитель определится в первом туре. Окончательный исход выборов, как ожидается, станет известен после второго тура, который намечен на 1 июня.

Среди основных претендентов на пост президента — директор Института национальной памяти Карол Навроцкий, которого поддерживает партия «Право и справедливость»; действующий премьер-министр и кандидат от правящей коалиции Дональд Туск; а также мэр Варшавы Рафал Тшасковский.