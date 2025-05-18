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В Азербайджане проводятся совместные учения «Араз–2025» (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 18 мая 2025 12:01 (UTC +04:00)
В Азербайджане проводятся совместные учения «Араз–2025» (ФОТО/ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Для участия в проходящих в Азербайджане совместных учениях «Араз–2025» в нашу страну прибыли руководитель привлечённого к учениям состава Исламской Республики Иран и другие участники.

Как сообщает Trend, состоялась встреча между руководителями учений и другими высокопоставленными представителями обеих стран.

На встрече был представлен брифинг о целях учений, их сценарии и месте проведения, процессе подготовки, правилах безопасности, а также о задачах, которые предстоит выполнить на различных этапах.

Отметим, что совместные учения «Араз–2025» будут проходить на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана до 21 мая.

В Азербайджане проводятся совместные учения «Араз–2025» (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане проводятся совместные учения «Араз–2025» (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане проводятся совместные учения «Араз–2025» (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане проводятся совместные учения «Араз–2025» (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане проводятся совместные учения «Араз–2025» (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане проводятся совместные учения «Араз–2025» (ФОТО/ВИДЕО)
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