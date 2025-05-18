Иран готов укреплять доверие и развивать отношения с ЕС - МИД

БАКУ /Trend/ - Иран не видит препятствий для укрепления взаимного доверия и развития отношений с государствами-членами Европейского союза.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи на форуме «Тегеранский диалог», который состоялся сегодня, 18 мая, в Тегеране.

Арагчи подчеркнул, что европейская сторона может сыграть эффективную роль в развитии региона, если будет придерживаться ответственной и конструктивной стратегии. По его словам, Тегеран готов открыть новую страницу в отношениях с Европой — при условии проявления независимой и искренней воли со стороны европейских стран.

«За последние годы акцент на различиях вместо поиска общих целей ограничил возможности для сотрудничества», — отметил он.

Напомним, что 29 ноября 2024 года в Женеве прошёл первый раунд диалога заместителей министров иностранных дел Ирана и трёх европейских стран — Великобритании, Франции и Германии. Второй раунд состоялся 13–14 января 2025 года, а третий — 24 февраля. Последняя встреча прошла 16 мая 2025 года в Стамбуле. Основное внимание в ходе переговоров было сосредоточено на ядерной программе Ирана.