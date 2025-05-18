Алжир готовится к проведению Ежегодных встреч Группы Исламского банка развития

БАКУ/Trend/- В столице Алжира активно продолжается подготовка к проведению Ежегодных встреч Группы Исламского банка развития (IsDB) 2025 года, которые состоятся с 19 по 22 мая под девизом «Диверсификация экономик, улучшение качества жизни», передает Trend.

В мероприятии примут участие министры финансов, экономики, международного развития и планирования из 57 стран-членов банка. Обсуждения и принимаемые на встрече решения будут иметь ключевое значение для выработки эффективных подходов к решению социально-экономических проблем как в мусульманском мире, так и за его пределами.

Это ежегодное международное событие станет важной платформой для содержательных дискуссий и практикоориентированных решений в области развития. Ожидается участие высокопоставленных представителей ведущих мировых институтов развития, финансовых организаций, экспертов по исламским финансам, лидеров частного сектора и организаций гражданского общества. Освещать мероприятие будут ведущие СМИ стран-членов IsDB, а также международные издания.

Встреча также совпадает с проведением 50-й сессии Совета управляющих IsDB, что делает событие особенно значимым с точки зрения продвижения исламских финансов, внедрения инноваций и поддержки устойчивого развития.

Алжир, являющийся страной-основателем IsDB, в третий раз в истории примет у себя ежегодные встречи многостороннего банка развития с рейтингом AAA, представляющего Глобальный Юг. Предыдущие встречи проходили в феврале 1990 года и в октябре 2001 года.