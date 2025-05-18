В Ватикане проходит инаугурация Папы Римского Льва XIV

БАКУ/ Trend/ - В Ватикане началась торжественная церемония вступления в должность новоизбранного Папы Римского Льва XIV.

Как сообщает Trend, трансляция церемонии ведётся в прямом эфире на ряде международных телеканалов.

Традиционная литургия проходит в соборе Святого Петра — перед усыпальницей апостола Петра, первого Папы Римского. Перед началом церемонии Лев XIV поприветствовал собравшихся, проехав в открытом «папамобиле» через площадь Святого Петра и по улице делла Кончилиационе.

Тысячи паломников, верующих и туристов собрались в Ватикане, чтобы стать свидетелями этого исторического события. Власти Рима ожидают, что число участников может достичь 250 тысяч человек. Многие прибыли в столицу Италии в рамках христианского юбилейного года.

На церемонии присутствуют более 150 международных делегаций. Особое внимание приковано к представителям Италии, Перу — страны, где Папа Лев XIV долгое время служил миссионером и получил гражданство, а также США, где он родился, в частности — к делегации из Чикаго.

В церемонии также принимают участие представители других христианских конфессий, включая Константинопольский Патриархат.

Кульминацией инаугурации станет вручение Папе Льву XIV кольца Рыбака и паллия — главных символов папской власти.