В Португалии проходят внеочередные парламентские выборы

БАКУ/ Trend/ -В Португалии в воскресенье стартовали внеочередные парламентские выборы — уже третьи за последние два года.

Как передаёт Trend со ссылкой на Associated Press, избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени и будут работать до 20:00.

Сразу после закрытия участков ожидается публикация предварительных данных экзит-полов, а окончательные итоги голосования планируется обнародовать к полуночи.

Согласно последним соцопросам, ни одна из партий, скорее всего, не получит абсолютного большинства в парламенте. Лидируют правоцентристская Социал-демократическая партия и её союзник — альянс Демократический и социальный центр — Народная партия. Однако, по прогнозам, им не удастся завоевать необходимые 116 мест для формирования однопартийного правительства. Немного уступает им оппозиционная Социалистическая партия.

Эксперты отмечают, что внимание избирателей всё больше привлекают новые политические силы на фоне затянувшихся управленческих кризисов и коррупционных скандалов. Особенно заметен рост популярности ультраправой партии «Чега» («Хватит!»), которая выступает с жёсткой риторикой по вопросам миграции и может значительно усилить своё влияние в парламенте. На предыдущих выборах партия получила 50 мандатов и заняла третье место.

Следует отметить, что досрочные выборы были вызваны вотумом недоверия правительству бывшего премьер-министра и лидера Социал-демократической партии Луиса Монтенегру в марте. Хотя его обвинили в конфликте интересов, он отверг обвинения и объявил о своей отставке. В настоящее время Монтенегру борется за возвращение власти.