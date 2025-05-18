Иран следует принципу непроизводства оружия массового поражения – Арагчи

БАКУ/ Trend/ - Иран, опираясь на свои этические и религиозные принципы, никогда не стремился к обладанию ядерным оружием и остаётся сторонником принципа отказа от производства и применения оружия массового поражения.

Как передаёт Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи, выступая 18 мая на форуме «Тегеранский диалог» в столице страны.

По его словам, Иран всегда стремился решать возникающие международные вопросы, связанные с его ядерной программой, через прозрачность и конструктивное взаимодействие.

Арагчи подчеркнул, что Тегеран выступает за справедливое и равноправное соглашение, основанное на полном уважении Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), признании ядерных прав Ирана и одновременной полной отмене санкций. Он отметил, что Иран остаётся привержен дипломатическому пути и требует реальной и ощутимой отмены односторонних ограничений, которые напрямую затрагивают иранский народ.

Министр также выразил уверенность, что такое соглашение может способствовать укреплению мира и стабильности в регионе.

Следует отметить, что между Ираном и США прошли четыре раунда непрямых переговоров по ядерной программе: 12, 19 и 26 апреля, а также 11 мая. Обсуждения проходили при посредничестве министра иностранных дел Омана Сайида Бадра Альбусаида. Делегации возглавляли глава МИД Ирана Сейед Аббас Арагчи и специальный представитель США по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Первый, третий и четвёртый раунды состоялись в Маскате (Оман), а второй — в Риме (Италия).