Премьер Катара обсудил с иранским и оманским коллегами переговоры США и Ирана

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани встретился в Тегеране с министрами иностранных дел Ирана и Омана Аббасом Аракчи и Бадром аль-Бусаиди.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении МИД Катара.

Согласно информации, в ходе встречи стороны обсудили последние события, касающиеся переговоров между США и Ираном при посредничестве Омана.

Премьер-министр Катара выразил надежду на то, что США и Иран достигнут справедливого, долгосрочного и соглашения, которое укрепит безопасность в регионе и мире.