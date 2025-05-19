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Премьер Катара обсудил с иранским и оманским коллегами переговоры США и Ирана

Арабские страны Материалы 19 мая 2025 00:06 (UTC +04:00)
Премьер Катара обсудил с иранским и оманским коллегами переговоры США и Ирана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани встретился в Тегеране с министрами иностранных дел Ирана и Омана Аббасом Аракчи и Бадром аль-Бусаиди.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении МИД Катара.

Согласно информации, в ходе встречи стороны обсудили последние события, касающиеся переговоров между США и Ираном при посредничестве Омана.

Премьер-министр Катара выразил надежду на то, что США и Иран достигнут справедливого, долгосрочного и соглашения, которое укрепит безопасность в регионе и мире.

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