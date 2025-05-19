Узбекистан и Япония обсудили перспективы сотрудничества в сфере IT-аутсорсинга

ТАШКЕНТ /Trend/ — В рамках конференции Uzbekistan Outsourcing Conference министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов провёл встречу с генеральным директором и председателем правления японской компании CROSS CAT Такаонори Иноуэ, а также исполнительным директором компании Огурой Исао, передает Trend.

Согласно информации, во время переговоров узбекская сторона представила гостям информацию о проводимых реформах в IT-секторе и сфере аутсорсинга, подчеркнула наличие благоприятного инвестиционного климата, налоговых льгот, системы IT-виз, а также высокий кадровый потенциал страны.

Стороны обсудили возможное открытие аутсорсингового офиса CROSS CAT в Узбекистане в связи с растущим дефицитом IT-специалистов в Японии. Также были предложены альтернативные форматы сотрудничества с привлечением местных IT-компаний при отказе от создания собственного офиса.