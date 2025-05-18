Скоро будет объявлено о следующем раунде переговоров между Ираном и США – Арагчи

БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи сообщил 18 мая, что дата следующего раунда непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе уже предварительно определена, однако нуждается в окончательном подтверждении. После этого дата будет официально объявлена.

Как сообщает Trend, Арагчи также отметил, что Иран не получал никаких писем от США по данному вопросу.

Следует отметить, что ранее между сторонами состоялось четыре раунда непрямых переговоров: 12, 19, 26 апреля и 11 мая. Эти встречи проходили при посредничестве министра иностранных дел Омана Сайида Бадра Альбусаида. Иранскую делегацию возглавлял сам Сейед Аббас Арагчи, а американскую — специальный представитель США по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

Первый, третий и четвёртый раунды прошли в Маскате, столице Омана, а второй — в Риме, столице Италии.