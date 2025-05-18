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Спикер Милли Меджлиса приняла участие в церемонии интронизации Папы Римского (ФОТО)

Политика Материалы 18 мая 2025 21:57 (UTC +04:00)
Спикер Милли Меджлиса приняла участие в церемонии интронизации Папы Римского (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 18-го мая на площади Святого Петра в Ватикане прошла церемония интронизации Папы Римского Льва XIV, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

На церемонии, состоявшейся с участием глав государств и правительств, а также священнослужителей и выдающихся общественных лиц со всего мира, нашу страну представляла спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

На проведённой в рамках интронизации встрече спикер Милли Меджлиса передала Папе Римскому Льву XIV поздравления Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю его избрания главой Святейшего Престола, и пожелала ему успехов в предстоящей деятельности.

Спикер Милли Меджлиса приняла участие в церемонии интронизации Папы Римского (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса приняла участие в церемонии интронизации Папы Римского (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса приняла участие в церемонии интронизации Папы Римского (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса приняла участие в церемонии интронизации Папы Римского (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса приняла участие в церемонии интронизации Папы Римского (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса приняла участие в церемонии интронизации Папы Римского (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса приняла участие в церемонии интронизации Папы Римского (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса приняла участие в церемонии интронизации Папы Римского (ФОТО)
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