Спикер Милли Меджлиса приняла участие в церемонии интронизации Папы Римского (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18-го мая на площади Святого Петра в Ватикане прошла церемония интронизации Папы Римского Льва XIV, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

На церемонии, состоявшейся с участием глав государств и правительств, а также священнослужителей и выдающихся общественных лиц со всего мира, нашу страну представляла спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

На проведённой в рамках интронизации встрече спикер Милли Меджлиса передала Папе Римскому Льву XIV поздравления Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю его избрания главой Святейшего Престола, и пожелала ему успехов в предстоящей деятельности.