Папа Римский Лев XIV заявил о готовности Ватикана стать посредником в прямых переговорах между Украиной и Россией (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Папа Римский Лев XIV, официально вступивший на Святой Престол 18 мая, принял украинскую делегацию и выразил готовность Ватикана выступить посредником в организации прямых переговоров между Украиной и Россией.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с понтификом.

«После церемонии инаугурации мы встретились с Папой Львом XIV. Он является символом мира для миллионов людей во всём мире. Авторитет и голос Святого Престола могут сыграть значительную роль в прекращении этой войны. Я благодарю Ватикан за его готовность и стремление стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина открыта к диалогу в любом формате ради достижения реального мира:

«Я благодарен за вашу поддержку Украины и чёткую позицию, которую вы озвучили в защиту справедливого, прочного мира».

Церемония интронизации Папы Льва XIV прошла в Ватикане 18 мая при участии более 250 000 человек, в том числе представителей более 100 стран и международных организаций.