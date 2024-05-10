COP29 - крупнейшее мероприятие в истории Азербайджана - Эльнур Солтанов

БАКУ /Trend/ - COP29 - крупнейшее мероприятие в истории Азербайджана

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, выступая на круглом столе по стратегическому предвидению в Университете ADA.

"В истории Азербайджана еще не было мероприятий подобного масштаба как COP29, и врядли еще одно подобное событие случится в ближайшие время. Это наш шанс достойно представить страну и произвести хорошее впечатление на стороны Конвенции ООН. Мы чувствуем очень большую ответственность за это", - подчеркнул он.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Сегодня в университете ADA проходит круглый стол "Формирование будущего: стратегическое предвидение", организованный Институтом развития и дипломатии (Institute for Development and Diplomacy - IDD) университета. В мероприятии принимают участие высокопоставленные деятели, послы, эксперты из Азербайджана и члены Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

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