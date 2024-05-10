Оглашен приговор лицам, обвиняемым в убийстве проректора университета "Тефеккюр"

БАКУ /Trend/ - Завершился судебный процесс по уголовному делу Мушвига Атакишиева, Даяната Гулиева и Самира Гулиева, обвиняемых в убийстве проректора "Центра науки и образования Университета Тефеккюр" Тариеля Ахмедова.

Как сообщает в пятницу Trend, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Сиявуша Гаджиева последнее слово было дано Мушвигу Атакишиеву.

В своем последнем слове обвиняемый попросил суд принять справедливое решение.

Затем на процессе был оглашен приговор, согласно которому Мушвиг Атакишиев, Даянат Гулиев и Самир Гулиев приговорены к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы каждый.

Отметим, что государственный обвинитель запросил для Мушфига Атакишиева, Даяната Гулиева и Самира Гулиева по 15 лет лишения свободы.

Напомним, что как сообщалось ранее Генеральной прокуратурой Азербайджана, в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий по уголовному делу, возбужденному по факту умышленного убийства 16 сентября 2011 года проректора "Центра науки и образования Университета Тефеккюр" Тариеля Ахмедова, были установлены лица, обвиняемые в совершении преступления.

В ходе предварительного следствия было установлено, что Мушвиг Атакишиев, который на момент совершения преступления занимал должность ректора "Центра науки и образования Университета Тефеккюр", а в настоящее время - исполнительный директор и председатель докторского диссертационного совета в области экономических наук Института экономики министерства науки и образования Азербайджанской Республики, воспринял Тариеля Ахмедова, как препятствие для своей деловой репутации и дальнейшего пребывания на посту ректора. Таким образом, Атакишиев заплатил 40 тысяч долларов США своему родственнику Даянату Гулиеву, чтобы тот убил Ахмедова. Гулиев, в свою очередь, совершил преступление вместе со своим односельчанином Самиром Гулиевым.

Также было установлено, что после нескольких дней наблюдения за потерпевшим, С.Гулиев на одной из спортивных площадок, расположенной на улице Шарифзаде в Ясамальском районе города Баку, несколько раз ударил тупым предметом по голове и различным частям тела Т.Ахмедова, причинив ему травмы повлекшие за собой смерть.

Мушвиг Атакишиев (заказчик) и Самир Гулиев (исполнитель) привлечены по делу в качестве обвиняемых по статье 120.2.5 Уголовного кодекса (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму). В отношении Мушвига Атакишиева решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста с отстранением от занимаемой должности, а в отношении Самира Гулиева - в виде заключения под стражу. Дело было направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Также отметим, что доктор экономических наук, профессор Мушвиг Атакишиев был ректором Университета Тефеккюр (упразднен в 2017 году).

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