Открытый чемпионат Баку по спортивной гимнастике прошел в новом формате – главный тренер сборной Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Открытый чемпионат Баку по спортивной гимнастике прошел в новом формате.

Об этом сказал в пятницу Trend главный тренер сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике Руслан Иргашев после завершения 29-го открытого чемпионата Баку и открытого первенства Баку по мужской спортивной гимнастике.

"В течение четырех-пяти месяцев наши взрослые гимнасты приняли участие в четырех Кубках мира, Международном турнире "AGF Trophy", чемпионате Европы. На текущих соревнованиях ребята выполнили новые программы, то, что не получилось сделать на чемпионате Европе, опробовали здесь, и тут получилось. Так, на чемпионате Баку у Расула Ахмедзаде получились элементы на параллельных брусьях и гимнастическом коне, которые он не смог выполнить на чемпионате Европе.

Что касается совсем маленьких гимнастов, среди них есть перспективные ребята. Тренера с ними работают, и я стараюсь уделить всем внимание, чтобы ребята достигали результатов", - отметил главный тренер сборной Азербайджана по мужской гимнастике.

По словам Руслана Иргашева, 29-й открытый чемпионат Баку по мужской спортивной гимнастике прошел в новом, интересном формате.

"Мы с тренерами посоветовались и придумали интересный формат - финальную часть соревнований объединили. Объединили выступления юниоров из категории А и из категории B, а также "сеньоров", и провели финалы по отдельным видам. Так, к финалу были допущены один "сеньор", два юниора, выступающие в категории A, и три гимнаста из категории B. Они соревновались между собой, однако отличие в том, что у "сеньоров" одни правила, у юниоров из категории A - другие правила, а у гимнастов из категории B - совсем иные. И получается, конкуренция возрастает, у всех появляется стимул, молодые тянутся за взрослыми, а взрослые не могут расслабиться, ведь им не хочется проиграть спортсмену младше себя по возрасту. Вводя новые правила, применяя новый формат, мы стараемся разработать новую систему, чтобы молодежь была более замотивирована на занятия гимнастикой", - сказал он.

Как отметил главный тренер сборной, после проведения чемпионата и первенства Азербайджана по спортивной гимнастике состоится отбор гимнастов в национальную сборную.

"Сейчас мы провели чемпионат и первенство Баку по спортивной гимнастике, затем у нас пройдут чемпионат и первенство Азербайджана. После будут проанализированы выступления гимнастов на этих соревнованиях, и в национальную сборную будет проведен отбор гимнастов. В сборную попадают с определенного возраста, и перспективные гимнасты, достигшие этого возраста, попадут в национальную сборную, те же, кто пока не достиг необходимого возраста, будут тренироваться при сборной. Мы создаем возможность, чтобы они приходили к нам в зал, тренировались здесь в хороших условиях со своими тренерами. Мы создаем все условия для детей, чтобы они занимались гимнастикой", - заключил Руслан Иргашев.

Напомним, что в Национальной арене гимнастики в Баку 9-10 мая прошли соревнования 29-го открытого чемпионата Баку и открытого первенства Баку по мужской спортивной гимнастике, 8-го открытого чемпионата Баку и открытого первенства Баку по женской спортивной гимнастике.

В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов, выступающих в различных возрастных категориях.

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