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Президент Ильхам Алиев: До конца года жизнь будет восстановлена как минимум в 20 населенных пунктах

Политика Материалы 10 мая 2024 18:23 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: До конца года жизнь будет восстановлена как минимум в 20 населенных пунктах

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Мы реализуем широкомасштабные программы на всех освобожденных землях. Сегодня Шуша – уже шестой населенный пункт, куда возвращаются бывшие переселенцы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

Подчеркнув, что сегодня также предусмотрено возвращение бывших переселенцев в село Сус Лачинского района, глава государства отметил, что до конца года жизнь будет восстановлена как минимум в 20 населенных пунктах.

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