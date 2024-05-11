Заместитель министра обороны Азербайджана Рамиз Тахиров освобожден от должности

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра обороны Азербайджана - командующий Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенант Рамиз Тахиров уволен в запас в связи с предельным возрастом пребывания на военной службе.

Как сообщили Trend в минобороны, о соответствующем распоряжении Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева было сообщено на совещании, проведенном 11 мая под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Руководящий состав министерства обороны поблагодарил генерал-лейтенанта Рамиза Тахирова за многолетнюю безупречную службу в азербайджанской армии, особые заслуги в деле защиты независимости, территориальной целостности страны и на военной службе и пожелал ему дальнейших успехов.

Р.Тахиров, в свою очередь, выразил благодарность Верховному главнокомандующему и руководству министерства обороны за оказанное ему доверие во время службы и отметил, что и впредь в своей деятельности будет привержен традициям государственности.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!