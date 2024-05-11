"Нейтральная зона" турецких актеров в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Театра искусств Трабзона (Турция) представил в Баку на сцене зала Союза театральных деятелей Азербайджана (СТДА) спектакль "Tarafsız bölge" (Neytral zona/Нейтральная зона) по произведению азербайджанского писателя, драматурга, заслуженного деятеля искусств Фируза Мустафы, сообщает Trend Life.

Показ прошел в течение двух дней в рамках проекта "Qonaq teatr" (Театр-гость), реализуемого министерством культуры и Союзом театральных деятелей Азербайджана.

Выступление коллектива турецкого театра вызвало большой интерес у бакинского зрителя. Публика с интересом следила за развитием сюжета, где главный герой находится в нейтральной зоне, он потерял паспорт и не может пройти государственную границу. В это время на границе – и с одной, и с другой стороны его ждут жены…

После показа спектакля коллективу турецкого театра, а также автору пьесы были вручены почетные грамоты Союза театральных деятелей.

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