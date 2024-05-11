В Центре социальных исследований представлена программа психического здоровья IDDO (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Центре социальных исследований была представлена программа психического здоровья İDDO.

Как сообщает в субботу Trend, объявившая мероприятие открытым депутат Милли Меджлиса (парламент), президент Ассоциации аутизма Азербайджана Жаля Ахмедова рассказала о проблемах, связанных с диагностикой и лечением детей с аутизмом.

На мероприятии было отмечено, что в этой области не существует единого протокола, деятельность центров разрозненна, нет единой статистики детей с аутизмом, а детям ставят неправильный диагноз.

Было отмечено, что ребенок должен быть полностью обследован, следует предотвращать неточные диагнозы.

В рамках программы предусмотрено создать общую статистику детей с аутизмом, обеспечить выполнение работ и контроль посредством централизованной системы, наладить связи между центрами, сформировать электронную базу данных, способствовать формированию методов исследования, и добиться пресечения деятельности лже-психологов.

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