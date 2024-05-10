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Генпрокуратура Азербайджана отреагировала на информацию СМИ по уголовному делу Мехмана Халилова

Общество Материалы 10 мая 2024 14:28 (UTC +04:00)

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана выразила отношение к распространившимся в СМИ сообщениям касательно уголовного дела Мехмана Халилова.

Как сообщили в пятницу Trend в Генпрокуратуре, некоторые медиа-субъекты и пользователи социальных сетей, грубо нарушив требования законодательства, распространили информацию о ходе расследования по уголовному делу, по которому Мехман Халилов проходит в качестве обвиняемого по статьям 120.2.4 и 120.2.9 (Умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и судебного разбирательства, а также раскрывающую личную или семейную тайну сторон уголовного процесса (обвиняемого и потерпевшего).

Так, Мехман Халилов был приговорен к 19 годам лишения свободы на основании доказательств, рассмотренных в ходе закрытого судебного заседания по указанному уголовному делу в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям, и в настоящее время дело рассматривается в Сумгайытском апелляционном суде на основании жалобы защиты на приговор.

Сообщается, что предупрежденные о неразглашении информации свидетель, потерпевший, гражданский истец и гражданский ответчик, их представители, специалисты, эксперты, переводчики, свидетели по делу, защитники и другие лица несут ответственность за нарушение этого требования без соответствующего согласия.

Наряду с этим, до сведения субъектов СМИ и пользователей социальных сетей доводится, что без разрешения дознавателя, следователя, прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, или суда недопустимо распространение информации о предварительном расследовании, а также сведений, содержащих тайну семейной и личной жизни, а также информации о виновности лица без вступившего в законную силу решения суда.

"Поэтому обращаемся с просьбой, чтобы упомянутые требования законодательства соблюдались субъектами СМИ и пользователями социальных сетей", - отмечается в сообщении ведомства.

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