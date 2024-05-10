БАКУ /Trend/ - Нападающий Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ», передает Trend со ссылкой на İdman.biz.

«Всем привет, это Килиан. Я хочу поговорить с вами. Всегда говорил, что хотел бы поговорить с вами, когда придёт время. Хочу объявить всем вам, что провожу последний сезон в ПСЖ. Я не буду продлевать контракт, поэтому это приключение закончится через несколько недель», - сказал Мбаппе в видео, опубликованном в своём официальном аккаунте в соцсети Х.

Напомним, 25-летний нападающий перешёл в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако». За этот период он принял участие в 306 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 108 результативными передачами.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».