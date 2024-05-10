В Баку состоялся концерт, посвященный 101-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку представлена концертная программа, посвященная 101-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

Концертная программа была организована заслуженным артистом Азербайджана, доктором философии по искусствоведению, оперным певцом, солистом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, лауреатом международных конкурсов Ильхамом Назаровым.

Вечер прошел под названием "Студенты и выпускники Ильхама Назарова". В концертную программу были включены любимые музыкальные произведения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В программе прозвучали арии, дуэты из опер, песни, созданные азербайджанскими и зарубежными композиторами.

Концертную программу открыли ария и дуэт из оперы "Юлий Цезарь в Египте" Георга Фридриха Генделя. Исполнение этих произведений требовало от певцов высоких технических навыков, и воспитанники Ильхама Назарова – Нурай Исмаилова (сопрано), Тофиг Зейналов (контратенор), Севиндж Агаева (контральто) в своих интерпретациях продемонстрировали тонкости исполнения музыки барокко.

Исмаил Асадли (баритон) и Кянан Рахманзаде (бас-баритон), исполнившие арии из опер Гаэтано Доницетти и Джоаккино Россини, порадовали меломанов прекрасным тембром своих голосов.

Затем на сцену были приглашены певицы Сюсан Абасова и Гюнель Биннетли, которые добавили красок в концертную программу, обратившись к творчеству Джорджа Гершвина.

Далее Фидан Назарли - 6-летняя дочь Ильхама Назарова, который является первым контратенором Азербайджана, исполнила азербайджанскую народную песню "Küçələrə su səpmişəm".

После в исполнении Рамала Ибишова (баритон), Джавидана Бабазаде (тенор), Эмиля Исмайлова (баритон) прозвучали произведения азербайджанских композиторов – Узеира Гаджибейли, Джахангира Джахангирова, Саида Рустамова, Тофига Гулиева, Муслима Магомаева и Кямала. Публика с большой теплотой встретила эти сочинения.

Солист Азербайджанского государственного академического музыкального театра Субхан Рустамов исполнил песню "Ana" (Мама) и арию из оперетты "Аршин мал алан".

Наряду с солистами, большая роль в успешном проведении концерта также принадлежит концертмейстерам. Выступая под аккомпанемент Светланы Ахмедовой, Илахи Исмаиловой, Наргиз Эйюбовой и Айдан Джафаровой, солисты получили большой источник для вдохновения.

Концертная программа была принята публикой с большим интересом, слушатели выражали свой восторг бурными аплодисментами и возгласами "браво!".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!