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Мир нежного звучания флейты и фортепиано - концерт в Баку (ФОТО)

Культура Материалы 11 мая 2024 13:08 (UTC +04:00)
Мир нежного звучания флейты и фортепиано - концерт в Баку (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, сообщает Trend Life.

Оркестр выступил под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова. Солисты концертной программы - Ниджат Мамедов (флейта) и Фидан Ализаде (фортепиано).

Вниманию слушателей были представлены произведения Франца Шуберта, Вольфганга Амадея Моцарта, Бенджамина Бриттена и Джейхуна Аллахвердиева.

Прекрасные музыкальные сочинения, эмоциональная наполненность произвели большое впечатление на публику.

Зрители не только наслаждались прекрасным звучанием, но и с удовольствием наблюдали за игрой музыкантов и работой дирижера.

Публика бурными овациями благодарила музыкантов за прекрасный вечер, который позволил погрузиться в мир нежного звучания флейты и фортепиано.

Фото - Кямран Багиров.

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Мир нежного звучания флейты и фортепиано - концерт в Баку (ФОТО)
Мир нежного звучания флейты и фортепиано - концерт в Баку (ФОТО)
Мир нежного звучания флейты и фортепиано - концерт в Баку (ФОТО)
Мир нежного звучания флейты и фортепиано - концерт в Баку (ФОТО)
Мир нежного звучания флейты и фортепиано - концерт в Баку (ФОТО)
Мир нежного звучания флейты и фортепиано - концерт в Баку (ФОТО)
Мир нежного звучания флейты и фортепиано - концерт в Баку (ФОТО)
Мир нежного звучания флейты и фортепиано - концерт в Баку (ФОТО)
Мир нежного звучания флейты и фортепиано - концерт в Баку (ФОТО)
Мир нежного звучания флейты и фортепиано - концерт в Баку (ФОТО)
Мир нежного звучания флейты и фортепиано - концерт в Баку (ФОТО)
Мир нежного звучания флейты и фортепиано - концерт в Баку (ФОТО)
Мир нежного звучания флейты и фортепиано - концерт в Баку (ФОТО)
Мир нежного звучания флейты и фортепиано - концерт в Баку (ФОТО)
Мир нежного звучания флейты и фортепиано - концерт в Баку (ФОТО)
Мир нежного звучания флейты и фортепиано - концерт в Баку (ФОТО)
Мир нежного звучания флейты и фортепиано - концерт в Баку (ФОТО)
Мир нежного звучания флейты и фортепиано - концерт в Баку (ФОТО)
Мир нежного звучания флейты и фортепиано - концерт в Баку (ФОТО)
Мир нежного звучания флейты и фортепиано - концерт в Баку (ФОТО)
Мир нежного звучания флейты и фортепиано - концерт в Баку (ФОТО)
Мир нежного звучания флейты и фортепиано - концерт в Баку (ФОТО)
Мир нежного звучания флейты и фортепиано - концерт в Баку (ФОТО)
Мир нежного звучания флейты и фортепиано - концерт в Баку (ФОТО)
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